Corona-Aufruf für Gasthaus im Lesachtal

Nachdem Mitarbeiter des Gasthauses "Mühlenstüberl" in Obergail in der Gemeinde Lesachtal positiv auf Covid-19 getestet worden sind, richtet das Land einen öffentlichen Aufruf an alle Gäste, die das Lokal von 4. bis 8. August besucht haben. Alle registrierten Gäste wurden von den Behörden kontaktiert und über den Sachverhalt informiert.

Um mögliche Lücken bei der Gästeregistrierung zu schließen, werden alle Personen, die an den fraglichen Tagen das Lokal besucht haben, aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich unter Umständen testen zu lassen. Bei auftretenden Symptomen soll umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.