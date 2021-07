Aufruf: Kaffeehaus-Mitarbeiter in Klagenfurt positiv getestet

Zwei Mitarbeiter des "Eis Cafe Alter Platz" in Klagenfurt sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Stadtkommunikation Klagenfurt am Donnerstag mitteilte, haben sie am Montag, 26. Juli, während des gesamten Tages und am Dienstag, 27. Juli, bis 12.00 Uhr dort gearbeitet.

Gäste, die das Lokal besucht haben, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und bei Covid-Symptomen die Gesundheitshotline 1450 anzurufen.