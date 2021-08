Im vergangenen Winter machten Vorbereitungskurse für Skilehreranwärter und Skilehrerkurse Schlagzeilen, die sich zu Corona-Clustern entwickelten.

Für seine eigenen Ausbildungen hat der Österreichische Skischulverband (ÖSSV) nun eine Impfpflicht für die Teilnahme an den Skilehrerausbildungen beschlossen.

Sicherheitsmaßnahmen

„Die aktuelle Entwicklung des Coronavirus mit immer wieder neuen Mutanten zeigt uns, dass wir für die kommende Ausbildungssaison ausreichende Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen“, so Richard Walter, Präsident des Österreichischen Skischulverbandes am Montag in einer Aussendung.