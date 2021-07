Erster Reiseveranstalter lässt nur noch Geimpfte ins Hotel

Der unbeschwerte Sommer hat noch gar nicht so richtig begonnen, da trüben aktuelle Corona-Meldungen bereits die Urlaubsstimmung. Nachdem die ansteckendere Delta-Variante die Infektionszahlen auch in Europa wieder in die Höhe drückt, folgen bereits die ersten Maßnahmen, um eine weitere Welle möglichst nicht aufkommen zu lassen.

Die Mittelmeerinsel Malta verkündete diese Woche, dass ab Mittwoch ungeimpfte Personen nicht mehr ins Land einreisen dürfen. In den Niederlanden sowie im spanischen Katalonien wurde die Nachtgastronomie wieder stärker beschränkt.