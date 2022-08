Infektiologe: "Wer sich nicht impfen lässt, wird auf Intensivstation enden"

Japans Regierungschef Fumio Kishida ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er weise nur milde Symptome wie leichtes Fieber sowie Husten auf, gab sein Büro am Sonntag bekannt. Der 65-Jährige, der am 12. August seine vierte Corona-Impfung erhalten hatte, wollte nach seinem Urlaub an diesem Montag an seinen Arbeitsplatz zurückkehren.

Er muss jetzt vorerst bis zum 30. August in Quarantäne bleiben, werde aber seine Amtsgeschäfte fortführen, sofern sich seine Symptome nicht verschlechtern, hieß es. Japan erlebt derzeit die inzwischen siebente Infektionswelle mit täglichen Höchstständen. Kishida wollte eigentlich kommende Woche zu einer Afrika-Konferenz nach Tunesien und danach in den Nahen Osten reisen.