Expertin rät zu schneller Kinderimpfung + So reagiert Europa auf neue Variante

In OÖ herrscht in den Ferien weitgehend regulärer Impfbetrieb. Zwischen 24. Dezember und 6. Jänner seien noch ca. 71.500 Impftermine buchbar, informierte der Krisenstab. Sogar die Feiertage selbst kann man fürs Impfen nutzen, auch wenn man teilweise eine gewisse Wegstrecke in Kauf nehmen muss: Zu Weihnachten haben sieben und zu Silvester und Neujahr landesweit neun Impfstraßen geöffnet. 36 öffentliche Teststationen bieten auch zu den Feiertagen PCR- und Antigen-Tests an. Über die Weihnachtsfeiertage haben die Impfstraßen in der Sepp Öller Halle in Mattighofen (Bezirk Braunau), in der Messehalle in Wels, im Kongresshaus Bad Ischl (Bezirk Gmunden), in der Arena Bad Zell (Bezirk Freistadt), im Schloss Zell an der Pram (Bezirk Schärding), im Gymnastiksaal Großraming (Bezirk Steyr-Land) und im Haus am Ring in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) an allen Weihnachtsfeiertagen offen - am 24. von 8.00 bis 12.00 Uhr, am Weihnachts- und am Stefanitag zudem von 13.00 bis 17.00 Uhr. Zu Silvester (8.00 bis 12.00 Uhr) und Neujahr (8.00 bis 12.30 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr) haben zusätzlich zu diesen Impfstraßen noch je eine in den Bezirken Kirchdorf (Kulturhaus Römerfeld Windischgarsten) und Vöcklabruck (Landesmusikschule St. Georgen/Attergau) Betrieb.