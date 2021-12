Positiver Covid-Test: Liensberger verpasst die Rennen in Courchevel

Auch Gut-Behrami positiv

Beide Betroffenen hatten zuletzt keinen Kontakt, sind geimpft und zeigen leichte Symptome. Liensberger ist am vergangenen Freitag positiv getestet worden, befindet sich seitdem in Quarantäne und hat am (heutigen) Montag einen weiteren Test absolviert. Von dessen Ergebnis ist abhängig, wie schnell die Vorarlbergerin wieder auf den Rennpisten auftauchen kann. Liensberger wurde trotz des Tests am Sonntagabend vom ÖSV als Courchevel-Teilnehmerin angegeben.

Dienstag und Mittwoch finden dort zwei Riesentorläufe statt. Am 28./29. Dezember folgen vor dem Jahreswechsel in Lienz in Osttirol noch ein weiterer Riesentorlauf sowie ein Slalom.

Katharina Liensberger ist nicht die einzige prominente Abwesende bei den beiden Riesentorläufen in Courchevel. Auch Lara Gut-Behrami, die Zweitplatzierte beim Saisonauftakt in Sölden, fehlt - die Schweizerin wurde ebenfalls positiv getestet.