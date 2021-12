ÖSV-Präsidentin Stadlober: "Wir brauchen Vorbilder wie Hirscher oder Red Bull Salzburg"

Sie haben viel zu tun, viele Termine. Kommen Sie selber noch auf die Ski?

Ich versuche mir die Zeit zu nehmen, um Langlaufen zu gehen. Ich brauch das auch als Ausgleich.

Kinder finden auch in Österreich immer weniger zum Skisport. Sehen Sie das als eine Ihrer Aufgaben, da gegenzusteuern?

Absolut. Der ÖSV hat sehr bewusst in den letzten Jahren begonnen, Aktionen zu setzen. Auch im Osten. Wir haben etwa mit den Kinderschneetagen ein Aktivierungsprogramm, wo österreichweit Jahr für Jahr tausende Kinder für Bewegung im Schnee begeistert werden, Wir denken auch an Freestyle, das Junge natürlich sehr anspricht. Die Big Air Veranstaltungen werden gut angenommen – wie zuletzt in Chur in der Schweiz. Wir könnten uns so etwas auch für Wien vorstellen.