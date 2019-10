Machtmissbrauch im Sport: "Immer mehr trauen sich, zu reden"

Sexuelle Gewalt und systematischer Machtmissbrauch im österreichischen Skisportbetrieb: Nicola Werdenigg deckte 2017 Missstände auf. Kurz nach dem Bekanntwerden des Weinstein-Skandals und der Initiative #MeToo. Nach zwei Jahren sieht sie positive, gesellschaftliche Ämderungen und mehr Rückhalt nach Anfeindungen.

KURIER: Zwei Jahre nach dem Beginn der Initiative #MeToo – was ist geblieben?

Nicola Werdenigg: Es hat sich viel getan. Es ist ein enormes Bewusstsein in der Öffentlichkeit entstanden für etwas, das vorher ein Tabuthema war. Wir merken, dass sich immer mehr Menschen trauen, darüber zu reden, was ihnen selbst passiert ist.

Warum ist das wichtig?

Ich bin mir sicher, und nicht nur ich – es ist Expertenwissen –, dass durch den Bruch des Tabus Übergriffe weniger werden. In dem Moment, wo potenzielle Täter wissen, dass hingeschaut wird, gibt es Rückgänge.

Es müsse um Machtgefälle gehen – nicht um einzelne Promi-Namen, sagt die Erfinderin des Hashtags MeToo, Tarana Burke. Ist das in der Gesellschaft angekommen?

Mir wird das Machtgefälle zu wenig thematisiert. Wir haben das jetzt wieder bei Plácido Domingo gesehen. Für mich gibt es übrigens eine Parallele mit Toni Sailer, als der Fall hochkam (2018 wurden Vergewaltigungsvorwürfe gegen Skilegende Sailer bekannt, Anm.). Diese Menschen in Machtpositionen nützen die Position aus. Gar nicht so bewusst, möglicherweise. Viele denken: ’Das steht mir zu, das kann ich machen’. In dem Moment, wo die Öffentlichkeit sagt, ’das geht nicht’, ist zumindest dieser Teil angesprochen.