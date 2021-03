Abdullah lernt in Obertauern Ski fahren - kostenlos

Dass 101 Wiener Kinder aus vier Neuen Mittelschulen im tiefwinterlichen Obertauern Skifahren lernen dürfen, verdanken sie in erster Linie Funktionären des ASKÖ WAT Wien rund um Werner Brunner sowie strategisch planenden Salzburger Touristikern (siehe unten).

Gemeinsam will man in den kommenden Jahren 10.000 Wiener Kindern aus weniger begüterten Familien fünf kostenlose Ski-Tage bieten – und damit eine rasante Talfahrt stoppen. Laut einer Studie des Freizeitforschers Peter Zellmann verliert die an sich so stolze Skination Österreich weiter an Breite. Im vorigen Winter nahmen nur mehr 120.000 Kinder an einem Schulskikurs teil – um die Hälfte weniger als noch zu Beginn der 2000er-Jahre.