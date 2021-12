Wiener Hotels: Ein Viertel sperrt gar nicht auf

Lage "fast hoffnungslos"

Die Wiener Hotel-Branche sieht sich einer "dramatischen Lage" gegenüber, die "fast hoffnungslos" sei. Trotz Lockdown-Endes betrage die Buchungslage aktuell nur 16 bis 20 Prozent, sagte Dominic Schmid, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wiener Wirtschaftskammer. Grund: Viele Gäste hätten bereits im Lockdown storniert. Er schätzt, dass 20 bis 25 Prozent der Hotels vorerst gar nicht aufmachen, also weiter zu bleiben.

Bis Mitte November sei man in der Branche noch zuversichtlich gewesen, damals habe man über Buchungen im Ausmaß von 50 bis 60 Prozent verfügt. "Wir sind verzweifelt", erklärte Schmid am Montag im Ö1-Morgenjournal. Ein Fünftel aller Hotels in Wien hat seinen Angaben zufolge seit Pandemie-Beginn bereits für immer geschlossen.