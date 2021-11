Wiener Stadthotellerie: 64 Hotels mussten für immer schließen

Kurz konnte die Stadthotellerie aufatmen: Der Herbst war nicht so schlecht und die angekündigten Weihnachtsmärkte brachten einen Aufwind bei den Buchungen. Damit ist es nun vorbei.

„Die Telefone stehen nicht mehr still, weil minütlich jemand storniert“, sagt Dominic Schmid, Hotellerie-Obmann in der Wirtschaftskammer Wien und Chef der „NH Hotel Group“.

Im Jänner seien wienweit nur acht Prozent der Zimmer gebucht. Dieser Monat ist traditionell schlecht ausgelastet, aber nie so schlecht. In der Vorkrisensaison 2019 betrug die Auslastung 56,1 Prozent.

Russen bleiben aus

Problematisch sind dieses Jahr die strengen Regeln und die deutsche Reisewarnung. Stark ins Gewicht fällt auch, dass die mit Sputnik V geimpften Russen nicht einreisen dürfen. Dezember und Jänner ist üblicherweise die Hauptreisezeit für russische Gäste.