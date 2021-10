Wien-Tourismus-Chef zu 3G: "Drollige Diskussionen in Österreich"

Die österreichischen Diskussionen zum Thema 3-G findet Kettner übrigens „drollig“: „Die Standards im internationalen Tourismus werden doch ganz woanders gesetzt. Sie kommen von den Fluglinien, von Reiseveranstaltern und großen Hotelketten“, sagt er am Rande eines Sypmosiums des Luxusreisenetzwerks Virtuoso in Wien. Nachsatz: „Bei dieser Veranstaltung mit mehr als 300 Teilnehmern gilt 1G – und keiner hier diskutiert mehr darüber.“ Außer Diskussion steht demnach auch, dass jene, die Geld haben, dieses wieder ausgeben – und Nachholbedarf in Sachen Luxusreisen haben.

„Der Städte- und Kreuzfahrttourismus ist zurück“, behauptet Virtuoso-Geschäftsführer Matthew D. Upchurch. „Kreuzschiffpassagiere sind ein sehr treues Klientel. Im Luxussegment sind bereits 90 Prozent der Schiffe besser gebucht als sie es vor der Krise waren.“

Von Schiffstouristen haben selbst Länder ohne Meerzugang profitiert – Österreich zum Beispiel. Die Flusskreuzfahrten auf der Donau waren gut gebucht, allein aus den USA hatten sie 250.000 Passagiere an Bord. Was in den 1960er- und 1970er-Jahren die Busreise war, ist heute die Gruppenreise am Schiff, sagen Experten.