Tourismus: "Wir haben Stornos, aber noch viel mehr Stornoanfragen“

„Über die Weihnachtsfeiertage rechne ich mit einem Ausfall von 50 Prozent der Buchungen“, sagt Sepp Schellhorn, Ex-Neos-Politiker und Hotelier in Salzburg. Tourismus sei eben Stimmungssache und derzeit unsicheres Terrain. Viele deutsche Urlauber würden jetzt überlegen, ob sie in den Ferien lieber auf Nummer sicher gehen. Sprich: Den Urlaub in Österreichs stornieren und lieber in die Schweiz, nach Frankreich oder Südtirol reisen, wo es im Pandemiegeschehen besser aussieht.