2.269 Neuinfektionen in Österreich

Nachdem es am Dienstag die Meldung von 1.907 Neuinfektionen ohne jenen aus Salzburg gab, sind am heutigen Mittwoch alle Bundesländer vollzählig. In der heutigen Meldung wurden die gestrigen Neuinfektionszahlen aus Salzburg korrigiert. Aus diesem Grund gibt es am heutigen Mittwoch 2.269 Neuinfektionen.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 433.084 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 0,52 Prozent. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf 190,35 gesunken.

Zudem gibt es 29 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.567 Todesopfer in Österreich gefordert.

Im Krankenhaus liegen derzeit 1.587 Personen, das sind 118 weniger als am Vortag. 477 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um einen Patienten.