Corona-Lage in Österreich: Welche Bezirke besonders betroffen sind

Blick zurück

Blättert man im Infektionskalender ein Jahr zurück, war die Lage drei Tage vor Weihnachten etwas entspannter: etwas über 1.500 neue Infektionen, eine Inzidenz von 172,12. Das war jedoch das Resultat von mehreren knapp aufeinanderfolgenden Ruhepausen.

Am 17. November 2020 ging Österreich bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 558 in einen harten Lockdown: Rund um die Uhr galten Ausgangsbeschränkungen, Handel und Dienstleister mussten geschlossen halten. Am 7. Dezember dann wurde der Lockdown bei einer Inzidenz von 261 aufgeweicht und zum Lockdown "light", die Ausnahmebeschränkungen galten nur nachts. Am 26. Dezember wurde das Land erneut dicht gemacht (Inzidenz: 149), am 8. Februar endete der harte Lockdown damals (Inzidenz: 105).