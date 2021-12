Mückstein gesteht Fehler in Pandemie-Politik ein

Der Konterpart sei damals Kanzler Sebastian Kurz gewesen. Auch der Impfkampagne habe es nicht gutgetan, dass „die Pandemie für beendet und zu einem individuellen Problem erklärt worden war“. Mit dem neuen ÖVP-Kanzler Karl Nehammer wehe „ein neuer Wind“ – „Nehammer orientiert sich an Fakten, das gefällt mir“, sagt Mückstein.

Bei der Impfung sei es wichtig, dass alle an einem gemeinsamen Strang ziehen. So würde in Ländern mit breitem politischem Konsens die Impfrate besser sein. „Bei uns wettert die FPÖ gegen die Impfung“, aber auch in anderen politischen Lagern gebe es Impfskeptiker.