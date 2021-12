Britische Expertin rät wegen Omikron: Möglichst schnell Kinder impfen

Eine der führenden britischen Corona-Expertinnen, Christina Pagel, hat den europäischen Ländern im Kampf gegen Omikron dazu geraten, vor Ende der Schulferien möglichst viele Schulkinder zu impfen. "Wenn man einen guten Anteil von ihnen schafft, bis die Schule wieder losgeht, wäre das sehr gut", sagte Pagel im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ansonsten drohten nach den Weihnachtsferien große Ausbrüche in Schulen. "Omikron ist ein kompletter Gamechanger."

Nie zuvor sei in der Pandemie eine so schnelle Verbreitung von Corona beobachtet werden. Pagel rief Deutschland und andere europäische Länder, in denen die hochansteckende Corona-Variante bisher weniger weit verbreitet ist, auf, die Entwicklung in Großbritannien zu beobachten und daraus zu lernen. Deutschland sei möglicherweise in einer etwas besseren Lage, da beim Auftreten von Omikron bereits strengere Corona-Maßnahmen gegolten hätten als in England. So sei es möglich, dass dort die Verdoppelungsrate der Fälle eher bis zu vier Tage - statt wie in Großbritannien zwei Tage - betragen werde. Andererseits sei das Booster-Programm weniger weit vorangeschritten.