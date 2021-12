Omikron bringt Debatte um "schwedischen Weg" zurück

Er hatte sie alle überrascht – auch die, die ihn lange kennen: Simulationsexperte Peter Klimek deutete zuletzt in mehreren Gesprächen an, dass die neue Omikron-Variante möglicherweise auch zu einem Umdenken bei den Schutzmaßnahmen führen müsse. Im Unterschied zu vergangenen Erkrankungswellen seien mittlerweile viel mehr Menschen in der Bevölkerung immun; auch deswegen sei nicht notwendigerweise mit einem Ansteigen der Hospitalisierungen zu rechnen. Und falls die Infektionszahlen durch die Decke gehen („Es ist mehr eine Wand als eine Welle, die auf uns zu kommt“), dann sei der Betrieb von Krankenhäusern und Supermärkten in Gefahr und die Kosten-Nutzen-Rechnung von Quarantänen müsse neu gestellt und beantwortet werden.

Aussagen konterkarieren bisherige Strategie