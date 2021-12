Auftritt von Kickl und Anti-Impf-Arzt im Faktencheck

4. Weniger Tote in Schweden?

Sönnichsen bezeichnet die Maßnahmen als "erratisch" und überschießend - und nennt Schweden als Positiv-Beispiel. In Schweden gab es kaum Maßnahmen und dennoch "nur" 147 Covid-Tote pro 100.000 Einwohner. Österreich habe das Land mittlerweile überholt - trotz strenger Maßnahmen.

Tatsächlich gab es auch in Schweden Einschränkungen im öffentlichen Leben, auch hier geht die Infektionskurve immer wieder nach oben. Und: In Schweden wird nur noch wenig getestet, viele Fälle dürften also gar in die Statistik kommen (mehr dazu im Artikel unten).

Was stimmt: Schweden setzte mehr auf Empfehlungen als auf Verbote. In dem Land gibt es ein hohes Staatsvertrauen, die Anzahl der Impfgegner ist gering. Zudem wurden die Impfungen bei älteren und vulnerablen Gruppen forciert - sie hatten auch bei den Schutzmaßnahmen immer Priorität.