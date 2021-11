Wieso Schweden die geringsten Infektionszahlen hat

Für die derzeit geringen Infektionszahlen gibt es nämlich noch eine Erklärung: das Land hat das Testen stark zurückgefahren.

So wurden in der vergangenen Woche nur 86.000 Personen getestet. Seit Beginn empfiehlt das schwedische Gesundheitsamt aufgrund der dramatischen Lage in anderen Ländern, in Schweden auch Geimpfte wieder zu testen – wenn sie Symptome haben.