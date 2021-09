Schweden hebt die meisten Corona-Beschränkungen auf

Lange wurde er kontrovers diskutiert, der schwedische Weg. Zu unvorsichtig, hieß es in Mittel- und Südeuropa, wo bereits in der ersten Welle vor eineinhalb Jahren härtere Lockdown-Maßnahmen griffen als in dem auf Eigenverantwortung setzenden skandinavischen Land.

Nun, nach knapp 500 Tagen mit vergleichsweise lockeren Maßnahmen sind in Schweden die allermeisten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden.

Seit Mittwoch gelten in keine Teilnehmerobergrenzen mehr für allgemeine Zusammenkünfte und Veranstaltungen wie Fußballspiele und Konzerte. Auch größere Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage sind wieder ohne Beschränkung der Gästezahl möglich. Die Empfehlung zum Arbeiten aus dem Homeoffice fällt ebenfalls weg.

76 Prozent der Schweden geimpft

Begründet hatten die schwedische Regierung und die Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten die Lockerungen mit der erfolgreich verlaufenden Impfkampagne. Bisher haben in Schweden mehr als 83 Prozent der Menschen im Alter von über 16 Jahren mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten, über 76 Prozent auch schon ihre zweite. Zuvor haben auch schon Dänemark und Norwegen die allermeisten Beschränkungen innerhalb ihrer Länder beendet.

Manche Empfehlungen bleiben in Schweden jedoch bestehen, insbesondere für Bürger, die bisher noch nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft worden sind. Nicht-geimpfte Erwachsene sollten der Gesundheitsbehörde zufolge große Menschenaufläufe meiden und auch keinen engeren Körperkontakt mit Personen aus Risikogruppen sowie Älteren haben. Und wer Krankheitssymptome zeigt, sollte auch weiterhin zu Hause bleiben und sich auf das Coronavirus testen lassen, lautet die Vorgabe.