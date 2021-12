Norbert Hofer: "Da ist alles viel zu weit gegangen"

Dass die FPÖ zur Spaltung in der Gesellschaft beiträgt, das hören Sie nicht?

Was ich erlebe, das ist eine massive Beschädigung der höchsten Ämter in der Republik in den letzten Monaten. Das sage ich als Dritter Nationalratspräsident. Ich kritisiere, dass man einfach eine wichtige Funktion einnimmt und dann tut, was man will, stark auf die Außenwirkung setzt und nicht Politik macht, Maßnahmen setzt.

Sie sprechen Sebastian Kurz und welche Maßnahmen an?

Die Regierung hat beispielsweise ein Pflegekonzept versprochen, das immer noch nicht vorliegt. Es kann nicht sein, dass alle Minister und Beamten ständig mit Corona beschäftigt sind. Auf 500 Euro warten Pflegekräfte noch heute. Die Regierung hat gesagt, Masken machen keinen Sinn, dann es wird keinen weiteren Lockdown geben. Als ich gesagt habe: Es wird einen weiteren Lockdown geben, hat es geheißen, ich sei ein Fall für den Sektenbeauftragten.