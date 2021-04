Norbert Hofer: "Ich war noch nie auf einer Demo"

Die Regierungsvorhaben wie das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und die BVT-Reform bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Wird die FPÖ mitstimmen?

Ob wir bei EAG oder BVT mitstimmen, wird von Details abhängen, die wir noch nicht kennen. Dass der Verbrennungsmotor verboten werden muss, kann nur jemand sagen, der sich mit dem Thema nicht befasst hat. Die Frage ist: Was schütte ich oben in den Tank hinein? Wenn der Anteil an Bioenergie im Tank erhöht wird, kann ich damit wesentlich schneller mehr erreichen, weil ich in den Bestand der Kraftfahrzeuge eingreife und nicht warten muss, bis genug E-Autos zugelassen sind. Und wenn ich so viel Strom erzeugen will, wie Österreich verbraucht, dann darf ich auch die Wasserkraft nicht verteufeln, muss mich mit Energiespeichermöglichkeiten und mit Wasserstoff auseinandersetzen.

Die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Alleinvorstand haben Sie in der ÖVP-FPÖ-Koalition mitbestimmt. Hatten Sie nie Bedenken oder die Idee eines zweiten – blauen – Vorstandes?

Ein Vorstand muss sich immer durch Qualifikation und nicht Parteizugehörigkeit auszeichnen. Natürlich gab es damals Diskussionen. Das Argument der ÖVP war, dass der ÖBAG-Vorstand nur das ÖBAG-Dach repräsentiert, weil das eigentliche Geschehen in den Beteiligungsunternehmen stattfindet. In meinem Bereich als Minister, Stichwort Austro Control, hat man gesehen, dass ich die Vorstandsbesetzung anders angegangen bin.