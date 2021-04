FPÖ-Wien-Chef Nepp vor Parteitag: "Ich bin weder Hofer- noch Kickl-Mann"

Kommen wir zur Corona-Politik: Fast ganze Welt sagt, dass Lockdowns, Kontaktreduktion, Maskentragen und Impfen die Lösung sind. Nur die FPÖ ist anderer Meinung. Warum? Ich möchte alles faktenbasiert betrachten. FFP2-Maskenpflicht gibt es in Deutschland zum Beispiel nur noch in Bayern. In den USA gibt es in 22 Bundesstaaten überhaupt keine Corona-Maßnahmen mehr, und die Zahlen verändern sich dort auch nicht abweichend. Man muss sich immer fragen, ob eine Maßnahme auch wirkt. Und wenn man sie wie in Österreich mit Zwang durchsetzt, führt das dazu, dass sich Menschen im Geheimen treffen, und dann wirkt auch der Lockdown nicht mehr sondern schädigt nur noch die Wirtschaft.