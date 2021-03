Kurz-SMS an Strache: "Bitte halte mich nicht für ganz deppert"

Das Ibiza-Video kündigte Strache dem Kanzler übrigens so an. Am 16. Mai 2019 um 12 Uhr 43 schreibt Strache. „Ich muss mit dir heute noch vertraulich reden.“ Kurz: „Ok. Worum geht es? Wann sollen wir und wie lange?“ Dann diskutieren die beiden über die Uhrzeit. Kurz bestätigt dann und meint: „Ok. Dann 20 Uhr. Was ist los? Was Schlimmes?“ Strache antwortet: „Halb so wild. Viele falsche Vorwürfe, welche so nicht stattgefunden haben. Aber die Frage ist der Auftraggeber ... da haben wir zur Zeit ein paar Informanten.“

Und Kurz fragt: „Wer steckt dahinter? Silberstein?“ Strache antwortet: „Wenn das so einfach wäre, dann wäre es schön!“

Blümel an Strache: "Hast du auch die Stuhlproben?“

Man findet aber auch amüsante Passagen. Etwa als Strache an den damaligen Regierungskoordinator Gernot Blümel in der Chatgruppe schreibt: „Du darfst nicht immer so kontrolliert bleiben, lieber Gernot. Geh einmal aus dir raus.“ Und auch Kickl und Hofer geben Blümel den Rat: „Öffne die Ventile.“