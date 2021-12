Köstinger: "Herbert Kickl hat mittlerweile Blut an den Händen"

Wenige Stunden vor dem Auftritt von Herbert Kickl bei der Anti-Corona-Demo in Wien, teilt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gegen ihn und die Partei im Ö1-Interview aus.

"Wir haben eine sehr große Partei in Österreich, die extrem Verschwörungstheorien anhängt, die keine Gelegenheit auslässt, um Menschen davon zu überzeugen, die Impfung eben nicht in Anspruch zu nehmen", sagt Köstinger - anfangs ohne die FPÖ namentlich zu nennen.

Eine Partei, die "Wurmmittel, die mittlerweile für schwere Erkrankungen sorgen und auch für Todesfälle propagiert anstatt die Impfung". Die ÖVP-Ministerin habe sich "schon ein paar Mal gedacht, dass Herbert Kickl eigentlich mittlerweile Blut an den Händen hat", weil genau das dazu führe, dass an Kindern keine Herzoperationen durchgeführt werden können. "Das ist eine ganz schwierige Situation. Dass eine Partei zu Demonstrationen aufruft, fast zu Gewalt aufruft, zu Widerstand, obwohl die Wissenschaft eigentlich die Lösung in der Hand hat und wir nur gemeinsam aus dieser Pandemie herauskommen können."

"Moralisch verwerflich"

Es gehe, so Köstinger auf Nachfrage, nicht darum, die "Verantwortung auf eine Oppositionspartei abzuschieben", die sich wie die FPÖ beispielsweise für Demonstrationen stark macht. Sie halte es indes für "moralisch wirklich verwerflich", dass die FPÖ seit Monaten durch ihren Corona-Kurs und aus parteipolitischem Kalkül die Bevölkerung in einer "so schwierigen Situation zu spalten".