So reagieren Deutschland, Spanien & Co auf Omikron

Stille, aber wieder einmal keine unbeschwerte Weihnachtstage stehen 2021 an. Die steigenden Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen führen in vielen Ländern Europas zu strengeren Maßnahmen. Während etwa die Regierung in Den Haag die Menschen in einen harten Lockdown schickt, um die Infektionswelle zu bremsen, dominiert die Virusvariante Omikron bereits in Großbritannien. Am Sonntag wurden 12.133 neue Fälle gemeldet, am Freitag waren es noch rund 3.200. In London ließ Bürgermeister Sadiq Khan den Notstand ausrufen, um die Krankenhäuser bei der Bewältigung der Lage zu unterstützen.