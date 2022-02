EMA empfiehlt Pfizer-Booster für Teenager + Aus für Gratis-Tests für alle Ende März

Am Freitag ist es zwei Jahre her, dass in Österreich die ersten Fälle des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 registriert worden sind. Am 25. Februar 2020 erhielt ein italienisches Pärchen in Innsbruck seine positiven Testergebnisse, die beiden hatten sich vermutlich in Bergamo angesteckt. Allein hierzulande wurden seither trotz mehrerer Lockdowns 2,6 Millionen Infektionen nachgewiesen, 14.700 Menschen starben an Covid-19, Tausende hatten oder haben mit Long-Covid-Folgen zu kämpfen.