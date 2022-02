Die geringsten Impfquoten sind in der Baubranche (67,6%) und in der Land- und Forstwirtschaft (69,6%) zu finden. Unterschiede zeigen sich aber auch in Hinblick auf den Genesen-Status: In der Baubranche waren rund 17% im vergangenen halben Jahr von einer Covid-Infektion betroffen (4,8% geimpft und genesen, 12,4% nur genesen), in der Warenherstellung 16% (4,6% geimpft und genesen, 11,4% nur genesen). Aber auch etwa im Handel, im Gesundheitswesen oder in der Beherbergung und Gastronomie lag der Anteil der Genesenen insgesamt über 15%, während er in der Informations- und Kommunikationsbranche mit knapp 11% wesentlich niedriger war.

Niedrige Impfquoten bei nicht-österreichischen Staatsangehörigen

Die Impfquote bei österreichischen Staatsangehörigen liegt mit 72,1% deutlich über jener von Personen ohne österreichischer Staatsangehörigkeit (54,5%). Bei der Betrachtung nach Geburtsland ist der Unterschied mit sechs Prozentpunkten weniger stark ausgeprägt (in Österreich Geborene: 70,4%; nicht in Österreich Geborene: 64,4%).

Diese Unterschiede sind zu einem Teil Struktureffekte: So ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter nicht-österreichischen Staatsangehörigen höher als unter im Ausland geborenen Personen; zugleich sind die Impfquoten unter jüngeren Personen generell niedriger. Dennoch bestehen auch deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Nationalitäten.

In Tschechien (74,0%), Deutschland (73,1%) oder Afghanistan (73,0%) geborene Personen weisen eine höhere Impfquote auf als in Österreich Geborene. Dagegen ist die Impfquote bei Personen, die in Rumänien (48,1%) oder der Russischen Föderation (50,7%) geboren wurden, sehr niedrig. Bei dieser Betrachtung ist allerdings zu berücksichtigen, dass vermutlich ein Teil der im (benachbarten) Ausland erfolgten Impfungen im nationalen Impfregister nicht nachgetragen wurde. Darauf deutet zumindest ein Vergleich der Impfquote der Herkunftsländer mit der Impfquote der in Österreich lebenden Personen entsprechender Herkunft hin.