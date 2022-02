Corona-Maßnahmen: Italien arbeitet an Plan zur Lockerung

Die italienische Regierung will sich an Österreich ein Beispiel nehmen und ab März die Corona-Restriktionen lockern. "Ohne auf Vorsicht zu verzichten, wollen wir die Restriktionen lockern. Dank der Wissenschaft, der Impfkampagne und mit harten aber wichtigen Beschlüssen, die wir in den vergangenen Monaten ergriffen haben, können wir einen Ausweg aus der Pandemie finden", sagte Gelmini im Interview mit dem Nachrichtensender TgCom24 am Samstag.

Die Regierung habe den Covid 19-Notstand mit großer Entschlossenheit in Angriff genommen. "Nun freuen wir uns auf die Rückkehr zur Normalität", so Gelmini. Seine Regierung arbeite an einer "Road Map" für die schrittweise Normalisierung der Lage im Land, hatte der italienische Premier Mario Draghi am Freitag bei einer Pressekonferenz angekündigt.