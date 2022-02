Italien: Corona-Krise trifft Luxushotels in Rom schwer

Trotz seit Wochen sinkender Corona-Infektionszahlen kommt der italienische Tourismus immer noch nicht in Schwung. Darunter leidet vor allem der Städte- und Kulturtourismus. In Rom haben in den letzten Wochen mehrere Luxushotels dicht gemacht. Für Eklat sorgte die Schließung des namhaften Hotels Ambasciatori Palace auf der Dolce-Vita-Meile Via Veneto. 51 Personen verlieren ihren Jobs, berichtete die Tageszeitung "La Repubblica" am Donnerstag.

Auch in Florenz und Venedig sperren Hotels zu