23.274 Neuinfektionen, deutlich mehr als vergangenen Sonntag

Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 2.087,1. Mit Sonntag gab es in Österreich 274.258 aktive Fälle, um 1.616 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 2,659.532 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind 2,370.487 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden 24.865. 25 Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 29,4. Insgesamt starben bisher 14.787 Österreicherinnen und Österreicher an oder mit Covid-19.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 478.876 Tests eingemeldet, davon 377.815 aussagekräftige PCR-Tests. Deren Positiv-Rate betrug 6,2 Prozent.

4.571 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6,796.902 Personen zumindest eine Impfung erhalten. 6,243.927 Menschen und somit 69,9 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.