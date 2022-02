Corona-Beschwerden: Reaktion von Mückstein auf VfGH-Fragen unter Verschluss

Wie es jetzt weitergeht? Der zuständige Höchstrichter Hauer prüft die Antworten und kann, wenn noch Fragen offen sind, um ergänzende Stellungnahmen bitten. Er kann zur weiteren Beweisaufnahme auch eine öffentliche Verhandlung einberufen lassen.

Wenn keine Fragen mehr offen sind, arbeitet der zuständige Höchstrichter einen Vorschlag aus, wie der Antrag aus seiner Sicht zu bewerten sei. Dieser Vorschlag wird dann in der Session des Verfassungsgerichtshofes behandelt. Die 14 Richter (minus Präsident) stimmen dann ab. Ein Antrag kann mit einer Mehrheit im Kollegium abgelehnt oder bestätigt werden.

500 Fälle zu Covid bereits erledigt

Insgesamt sind beim VfGH seit April 2020 über 700 Fälle betreffend der Pandemie eingegangen. Knapp 500 davon sind demnach bereits erledigt. Auch seit Inkrafttreten des Covid-19-Impfpflichtgesetzes am 5. Februar sind beim VfGH mehrere Anträge zu diesem Gesetz eingelangt, so der Gerichtshof. In vielen der Covid-19-Fälle leitet der VfGH nun ein Vorverfahren ein.

Das bedeutet, der Gerichtshof ersucht - je nach den angefochtenen Gesetzen oder Verordnungen - die Bundesregierung, das zuständige Bundesministerium, Landeshauptleute oder Bezirkshauptmannschaften um eine Stellungnahme zu den Argumenten der Antragsteller. Die Frist für solche Stellungnahmen beträgt üblicherweise etwa sechs Wochen. Der VfGH übermittelt jede Stellungnahme auch dem Antragsteller, ihr wesentlicher Inhalt wird zudem in der Entscheidung des VfGH wiedergegeben.

Worum es in den Anträgen geht

Mehrere Anträge haben die Beschränkungen für Personen zum Inhalt, die über keinen 2-G-Nachweis verfügen ("Lockdown für Ungeimpfte"). Die Antragsteller machen laut VfGH u.a. geltend, dass die angefochtenen Bestimmungen der 5. und 6. Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung gesetzwidrig seien.

Ein Lockdown dürfe nämlich laut Covid-19-Maßnahmengesetz nur verhängt werden, wenn diese Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie "unerlässlich" sei, "um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern" - und andere, weniger einschneidende Beschränkungen nicht ausreichen, so die Argumentation.

Auch wird seitens der Antragsteller geltend gemacht, dass Ausnahmen von der 2-G-Regel gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen würden. So sind diese etwa der Meinung, dass auch Bekleidung und Schuhe zum täglichen Bedarf zählen.

Der Kabarettist Alfred Dorfer und weitere Kulturschaffende brachten einen Antrag auf Prüfung einer Verordnung ein, die eine Sperre von Kultureinrichtungen vorsah. Darin wird geltend gemacht, dass die strengen Maßnahmen im Hinblick auf erfolgreich umgesetzte Präventionskonzepte und die allgemeine Verfügbarkeit von PCR-Tests und Schutzimpfungen gegen Covid-19 unverhältnismäßig seien. Auch sehen die Antragsteller - mit Verweis auf andere Regeln bei Zusammenkünften zur Religionsausübung und Versammlungen - den Gleichheitsgrundsatz verletzt.

Ein Individualantrag einer Schülerin einer vierten Klasse einer Mittelschule in der Steiermark richtet sich laut VfGH gegen die Masken- und Testpflicht an den Schulen. Sie bringt im Wesentlichen vor, dass die angefochtenen Bestimmungen sachlich nicht gerechtfertigt und unverhältnismäßig seien. Die Maßnahmen verstießen daher u.a. gegen den Gleichheitsgrundsatz, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Bildung und das Recht auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung jedes Kindes.