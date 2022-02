EMA empfiehlt Pfizer-Booster für Teenager

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat sich am Donnerstag für die Zulassung der Auffrischungsimpfung des Herstellers Biontech-Pfizer für Jugendliche ab 12 ausgesprochen. Auch die Verwendung des Moderna-Vakzins bei Kindern zwischen 6 und 11 Jahren wurde bekräftigt.

Auf die Empfehlungen der EMA folgt nun eine finale Entscheidung der Europäischen Kommission. Die gilt jedoch als reine Formsache, da bereits einige EU-Staaten - darunter auch Österreich - mit den Booster-Impfungen für Jugendliche begonnen haben. Das Nationale Impfgremium (NIG) in Österreich empfiehlt derzeit allen Jugendlichen ab 12 eine dritte Impfung frühestens vier Monate nach der zweiten Dosis.

Insgesamt würden 10 Mitgliedstaaten den dritten Shot für Jugendliche im Rahmen einer "Off Label"-Verwendung empfehlen, hieß es diese Woche in einem Bericht des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Halbe Dosis

Spikevax, der Impfstoff von Moderna, ist bereits für Erwachsene und Kinder über 12 zugelassen. Am Donnerstag empfahl die EMA auch die Zulassung für 6- bis 11-Jährige. Sie sollen statt der üblichen 100 Mikrogramm nur die halbe Dosis erhalten, teilte die Behörde mit.