Novovax-Impfungen starten fast überall in Österreich

Impfzentren der MA 15

Etwas später beginnt hingegen Wien. Ab Dienstag soll aber auch in der Bundeshauptstadt Novovax verimpft werden. Vorregistrierte sollten in den kommenden Tagen eine Aussendung der Stadt erhalten. Immunisiert wird laut dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) nur in den Impfzentren der MA 15 und mit Termin. Gebucht werden können Termine bereits ab Samstag.

In Niederösterreich soll die Impfung ab Mitte der Woche verabreicht werden. Salzburg hingegen beginnt noch später. Für die aktuell 10.082 vorregistrierten Niederösterreicher und alle weiteren Interessierten ab 18 Jahren gibt es Nuvaxovid in allen NÖ Landesimpfzentren ohne Terminvereinbarung. Ebenso können Ordinationen den Impfstoff bestellen.

Salzburg impft erst ab nächsten Samstag

Erst am Samstag nächster Woche soll es in Salzburg soweit sein. Novovax soll dann an den Impfstraßen St. Johann, Zell am See und beim Hauptbahnhof (Cineplexx-Gebäude) in der Stadt Salzburg verabreicht werden. Rund 1.700 Personen haben sich seit 28. Dezember des Vorjahres für diesen Impfstoff in Salzburg vormerken lassen.