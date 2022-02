Novavax-Start: Was Sie über den neuen Corona-Impfstoff wissen sollten

Mehrere zehntausend Menschen haben sich für den Proteinimpfstoff bereits vorgemerkt. In Tirol und Oberösterreich starteten die Impfungen bereits am Sonntag, in Wien, der Steiermark und Vorarlberg wird ab morgen, Dienstag, geimpft. Niederösterreich startet am Mittwoch, Salzburg am Samstag.

Was für eine Kategorie an Impfstoff ist Novavax genau?

Ein rekombinanter (mithilfe gentechnischer Veränderungen hergestellter, Anm.) Proteinimpfstoff. Nuvaxovid besteht aus virusähnlichen Partikeln, die das Spike-Protein (Oberflächenprotien) des Coronavirus enthalten. Ungefährliche Viren (Baculoviren) werden gentechnisch so verändert, dass sie die Erbsubstanz für das Spikeprotein enthalten. Insektenzellen (Nachtfalterzellen) werden mit diesen Viren infiziert und produzieren dann das Spike-Protein. Dieses wird aus den Zellen entnommen, aufgereinigt und übrig bleiben Nanopartikel aus reinem Spike-Protein.

Bei den mRNA-Impfstoffen und den Vektorimpfstoffen findet die Produktion des Spike-Proteins hingegen in Zellen des menschlichen Körpers stattt. Der Impfstoff liefert hier nur den genetischen Bauplant für das Protein. Zeitlinger: "Bei den bisherigen Impfstoffen müssen also menschliche Zellen selbst das Spike-Protein herstellen, bei einem rekombinanten Protein-Impfstoff machen das Insektenzellen in Zellkulturen in vitro (also in biotechnologischen Produktionsanlagen außerhalb des Körpes, Anm.)."

Hat das Vorteile?

"Von der Sicherheit und Wirksamkeit ist Nuvaxovid mit den anderen Impfstoffen absolut vergleichbar", sagt Zeitlinger. Der einzige "Vorteil unter Anführungszeichen" sei, dass jeder Mensch die gleiche Dosis an Spike-Protein erhält (das das Immunsystem als fremd erkennt und gegen das es Antikörper herstellt). "Ich weiß ja, wie viel die Insektenzelle hergestellt hat." Bei den mRNA-Impfstoffen bekommt jeder Mensch die gleiche Menge an Erbinformation (mRNA), "aber natürlich kann jeder Mensch dann unterschiedlich viel Spike-Protein produzieren."

Wie wirksam ist die Impfung?

In einer Studie in den USA und in Mexiko mit insgesamt 30.000 Teilnehmern betrug die Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen 90,4 Prozent. Die Impfung verhindert somit ca. 90 Prozent der Covid-19-Erkrankungen, die innerhalb von drei Monaten ohne Impfung auftreten würden.

Warum benötigt der Impfstoff einen Wirkverstärker?

Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen (Biontech/Pfizer, Moderna) und den Vektorimpfstoffen (Astra Zeneca, Johnson & Johnson) benötigt Nuvaxovid auch einen Wirkverstärker (Adjuvans), um eine verlässliche Immunantwort zu erzeugen. Der verwendete Wirkverstärker heißt „Matrix-M“. "Er enthält neben verschiedenen Fetten und Salzen Extrakte aus der Rinde des Seifenrindenbaums", heißt es auf der unabhängigen Plattform medizin-transparent.at. Matrix-M ist in dieser speziellen Zusammensetzung bislang noch in keinem anderen zugelassenen Impfstoff enthalten. Andere Extrakte aus dem Seifenrindenbaum sind jedoch Bestandteil eines Impfstoffs gegen Gürtelrose (Herpes zoster) oder als Zusatzstoff für Lebensmittel zugelassen.

Ist dieser Wirkverstärker bedenklich?

Nein. "Saponin-basierte Adjuvantien wurden in den vergangenen 40 Jahren in einer großen Zahl an Entwicklungsprogrammen für Impfstoffe eingesetzt", heißt es etwa im Prüfbericht der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA.

Aber ist das ein klassischerTotimpfstoff?

Nein, sagt Zeitlinger. Der Begriff Totimpfstoff wird für Impfstoffe mit abgetöteten, inaktivierten ganzen Erregern verwendet. Nach dieser Definition ist nur der (noch nicht zugelassene) Impfstoff von Valneva ein Totimpfstoff. "Alle derzeit zugelassenen Corona-Impfstoffe sind weder Tot- noch Lebendimpfstoffe, sondern gehören streng genommen zu anderen Kategorien."

Wie werden die Impfungen verabreicht?

Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Zugelassen ist Novavax vorerst nur für die Grundimmunisierung, weshalb etwa Vorarlberg bereits angekündigt hat, die dritte Impfung nur mit mRNA-Impfstoffen durchzuführen.

ist Nuvaxovid zum Boostern geeeignet?

"Aus wissenschaftlicher Sicht spricht aber nichts dagegen, mit Nuvaxovid zu boostern", sagt Zeitlinger. Die Wirkung eines Nuvaxovid-Boostern sei annähernd vergleichbar mit einer dritten mRNA-Impfung.

Eine Auffrischung mit Novavax ist auch eine Möglichkeit für jene Menschen, die auf eine mRNA-Impfung heftig reagiert haben und daher keinen mRNA-Booster wollen.





Sollte man jetzt Nuvaxovid einem mRNA-Impfstoff vorziehen?

Nein. "Er ist absolut mit den andren Impfstoffen vergleichbar. Wenn jetzt Nuvaxovid und ein mRNA-Impfstoff vor mir liegen würden hätte ich keinen Grund, eher zu dem einen oder anderen zu raten.Sie sind im Großen und Ganzen vergleichbar."

Allerdings kann mittlerweile auch der Biontech/Pfizer-Impfstoff nach dem Auftauen für ein Monat bei 2°C bis 8°C gelagert werden.

"Dre Schutz vor der Omikron- oder Delta-Variante des Coronavirus ist bisher nicht gut untersucht", heißt es auf der Plattform medizin-transparent. Denn während der Zulassungsstudie zirkulierten das ursprüngliche Virus und die Alpha-Variante. "Das trifft aber auf die Zulassungsstudien aller Impfstoffe zu", betont Zeitlinger. In Laboruntersuchungen sei die Wirksamkeit auch gegen Delta und Omikron grundsätzlich vergleichbar mit jener der anderen Impfstoffe gewesen.