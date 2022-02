Kocher: Arbeitslosengeld soll "nicht weit unter 55 Prozent fallen"

Die Reform der Arbeitslosenversicherung wird das postpandemische Kernprojekt der Amtszeit von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Zur Debatte stehen eine degressive Gestaltung des Arbeitslosengeldes und eine Einschränkung des Zuverdienstes. Konkretisiert werden sollen diese Punkte spätestens bei einer Enquete mit den Sozialpartnern, am 7. März.

Diese und weiterer Schlüsselelemente besprach Kocher am Montag bei einer Podiumsdiskussion mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Arbeitslosengeld soll "nicht weit unter 55 Prozent fallen"

Ein Best-Practice-Beispiel für die Reform der Arbeitslosenversicherung gebe es nicht, so Kocher, der sich zuletzt diverse Modelle im Ausland angesehen hat - kommende Woche ist er in Kopenhagen zu Gast. "Die Systeme werden in allen Staaten extrem stark durch historische Zufälle bedingt", sagte Kocher. Also könne man kein System eins zu eins übertragen, gewisse Elemente aber schon.

Welche? Ein zentraler Punkt der Reform wird die Höhe des Arbeitslosengeldes sein. "Wir wissen, dass das Arbeitslosengeld in Österreich relativ konstant ist. Die Frage ist, soll man diese Stufen stärker ausbauen?", sagte Kocher. Heißt: Soll es auch in Österreich ein degressives Arbeitslosengeld geben, das zuerst höher ist, dann aber sinkt. Derzeit liegt die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld konstant bei 55 Prozent des letzten Monatsgehalts.

Grüne und Arbeiterkammer fordern: Unter 55 Prozent darf es auch in einem degressiven Modell nicht fallen. Kocher betonte: "Ich habe immer gesagt: Es kann nicht weit unter 55 Prozent fallen." Der Vorteil eines degressiven Modells: Arbeitslose wären in den ersten Monaten besser abgesichert. Nachteil: Es ist ein Anreiz für kurzfristige Arbeitslosigkeit.

Um dieses Problem zu lösen, gebe es unterschiedliche Ansätze, so Kocher. Etwa Änderungen bei der Anwartschaft oder Experience-Rating-Modelle nach US-Vorbild.