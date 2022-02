Arbeitslosigkeit: Was man von Dänen lernen kann

Dänemark setzt auf ein Flexicurity-Modell: Ein flexibler Arbeitsmarkt, wo Arbeitgeber je nach Nachfrage Arbeitskräfte aufnehmen und ebenso schnell wieder kündigen können. Das Jobcenter forciert eine schnelle Reintegration in den Arbeitsmarkt. Nehmen Arbeitslose Angebote nicht an, wird die Unterstützung empfindlich gekürzt. Um anfangs Einkommensverluste abzusichern, liegt die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld bei 82 Prozent des letzten Monatsgehalts. In Österreich sind es nur 55 Prozent.

Dafür beträgt die maximale Bezugsdauer in Dänemark zwei Jahre innerhalb von drei Jahren und die Bezugshöhe sinkt alle vier Monate um zirka drei Prozent.

In Österreich sinken die Bezüge kaum, nach der Arbeitslosigkeit landet man in der Notstandshilfe. Eine degressive Gestaltung des Arbeitslosengeldes wie in Dänemark ist auch für Kocher vorstellbar. Die Grünen sind gesprächsbereit, doch insistieren: Die niedrigstmögliche Nettoersatzrate muss bei 55 Prozent bleiben (siehe unten).

Möglicher Vorteil des degressiven Modells: Es erzeugt Druck auf Arbeitslose, schneller wieder einen Job anzunehmen. „Einen existenziellen Druck“, kritisiert Mitter. „Studien zeigen, dass Arbeitssuchende als Folge oft Berufe annehmen, wo sie ihre Qualifikation nicht mehr einbringen können. Das degressive Modell vernichtet also Qualifikation, wenn die Nettoersatzrate stark fällt. Damit wird der Mangel an Fachkräften zusätzlich verschärft.“