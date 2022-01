Arbeitsminister warnt: "Fachkräftemangel wird noch größer werden"

Der Fachkräftemangel zählt zweifellos zu den größten Herausforderungen der heimischen Wirtschaft in den nächsten Jahren. Eine bessere Datenlage soll der Politik nun helfen, den konkreten Arbeitskräftebedarf besser einzuschätzen und richtigen Maßnahmen gegen den zunehmenden Fachkräftemangel zu ergreifen.

Online-Tool

Arbeitsministerium und Statistik Austria erarbeiten dazu ein eigenes "Fachkräftebarometer". Dieses soll ab Februar 2023 als Online-Tool öffentlich abrufbar sein und in Echtzeit darüber Auskunft geben, in welchen Regionen und Berufen die Problemlage am akutesten ist.

"Der Fachkräftebedarf wird aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren noch größer werden", so Arbeitsminister Martin Kocher in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Derzeit verfüge man aber abseits der Arbeitslosenstatistik durch das AMS oder Umfragen über kein einheitliches Screening-Tool, geschweige denn Prognose-Tool, das anhand empirischer Daten aufzeigt, wo die größten Potenziale bzw. der größte Handlungsbedarf bestehe, so der Minister.