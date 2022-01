Probe-RWR-Karte

Damit qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten rascher verfügbar wären, wünscht sich Krumtünger eine vorläufige Rotweißrot-Karte für die Einreise. Werden die Mindestvoraussetzungen für den Aufenthalt erfüllt, sollfs die Person einen Probemonat machen dürfen und in dieser Zeit das Verfahren abschließen. In Deutschland dauert das Verfahren höchstens zwei Monate. Auch für bereits Studierende in Österreich könnte das Prozedere vereinfacht werden, weil bestimmte Dokumente ja bereits vorliegen würden.

Auch Tritscher spricht sich für kürzere Verfahren aus, ohne dabei die Anforderungen herunter zu schrauben. "Es geht darum, das Verfahren zu straffen".

Lockerung für Saisonkräfte

Erste Lockerungen hat der Tourismus erreicht: Stammsaisoniers aus Nicht-EU-Länder, die in den vergangenen fünf Jahren mindestens drei Jahre in Österreich gearbeitet haben, fallen nicht mehr unter das Saisonier-Kontingent. Sie können ohne Ersatzkraftverfahren durch das AMS mit Rotweißrot-Karte beschäftigt werden.