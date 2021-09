ABA-Chef will forschungsaktive Firmen nach Österreich locken

Die ABA möchte daher die Anwerbungen ausländischer Spitzenkräfte intensivieren. In Polen, Kroatien, Rumänien und Bulgarien sollen wieder gezielt Anwerbeaktionen für Experten im Bereich IT, Elektrotechnik und Mechatronik durchgeführt werden. Diese haben coronabedingt zuletzt nur virtuell stattgefunden. Kooperiert wird dabei mit den Außenwirtschaftscentern der WKO, die für personalsuchende heimische Betriebe Vorort Jobbörsen organisieren.

Rot-Weiß-Rot-Karte

Unterstützung bietet die ABA auch bei der Übersiedelung von Hochqualifizierten aus dem Nicht-EU-Raum mittels Rot-Weiß-Rot-Karte. So habe etwa ein chinesischer Start-up-Investor in Österreich eine Rotweißrot-Karte bekommen. „Da richtet sich unser Service sowohl an die heimischen Betriebe, wenn sie Probleme mit den Behörden haben als auch an die Fachkräfte direkt“, so Tritscher.