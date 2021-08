Ruf nach eigener Rot-Weiß-Rot-Karte für IT-Profis

Die heimische IT- und Beraterbranche blickt trotz wieder steigender Corona-Infektionszahlen optimistisch in die Zukunft. Laut aktueller Konjunkturumfrage (UBIT Radar) der KMU Forschung Austria rechnen 44 Prozent der Unternehmensberater, 50 Prozent der IT-Dienstleister und 30 Prozent der Buchhalter mit einer positiven Umsatzentwicklung in den nächsten Monaten.

Am optimistischsten sind die IT-Dienstleister, sie rechnen mit einem Umsatzplus von durchschnittlich 9,5 Prozent. „Die Umfrage zeigt, dass ihr Know-how in anderen Branchen und Industrien natürlich stark gefragt war und sind“, sagt Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) in der Wirtschaftskammer. Etwas weniger gut laufe es noch bei den Unternehmensberatern, die während der Pandemie wenig bis gar kein Geschäft hatten. Erfreulich ist laut Harl, dass viele Betriebe wieder investieren würden.

24.000 Fachkräfte gesucht

Als Konjunkturbremse erweist sich der sich zuspitzende Fachkräftemangel. Laut Erhebung des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) ist die IT-Fachkräfte-Lücke inzwischen auf 24.000 Personen angewachsen. Das bedeutet einen Wertschöpfungsverlust von 3,8 Mrd. Euro für den Wirtschaftsstandort. Die meisten Fachkräfte fehlen im Bereich Software Engineering & Web Development sowie IT-Security.