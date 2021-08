Beim Cloud-Computing befindet sich SAP aber in einer Zwickmühle. Mangels ausreichend eigener Cloud-Rechenzentren ist man auf Partnerschaften mit Google, Amazon, Microsoft und neuerdings auch Alibaba angewiesen. Die Tech-Giganten haben inzwischen die halbe Welt vernetzt und an ihre Cloud-Datenzentren angebunden.

„Wir haben im Cloud-Bereich Zukäufe getätigt, um unser Portfolio zu ergänzen“, sagt Thomsen zum KURIER. Rund 30 Mrd. Euro wurden dafür ausgegeben. Auf die Frage, warum es in Europa keine gleichwertige Konkurrenz zu den US-Tech-Riesen gibt, zuckt Thomsen mit den Schultern. „Das Potenzial wurde in Europa wahrscheinlich nicht erkannt, die Entwicklung daher verschlafen.“ Die US-Konzerne hätten auch weniger Regulierung, mehr Innovationsgeist und Milliarden an Investitionskapital.

SAP, Deutsche Telekom und Siemens sind Treiber für den Aufbau einer europäischen Cloud-Infrastruktur namens Gaia-X, doch das Projekt kommt wegen der US-Abhängigkeiten nicht in die Gänge. „Wir waren und sind als SAP immer sehr offen, weil unsere Business-Lösungen auf unterschiedliche Plattformen und Hardware laufen müssen. Auch wenn es keine einfache Beziehung ist: Wir können uns gar nicht erlauben, den einen oder anderen Hyperscaler (Google, Microsoft, Anm.) auszuschließen.“