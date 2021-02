Neue SAP-Chefin: "Ich entscheide nicht nach Quoten"

Deutschland beschloss zu Jahresbeginn eine verpflichtende Frauenquote für Vorstände von Börsekonzernen. Soll es eine solche Regelung auch in Österreich geben?

SAP erfüllt die Quote und ist in dieser Frage führend als DAX-Konzern in Deutschland. Wir haben bei der SAP in Österreich jetzt schon einen Frauenanteil von knapp 50 Prozent im Management, im Unternehmen sind es 36 Prozent. Wir haben jetzt sicher ein weiblicheres Team als in der Vergangenheit.

Aber sind Sie persönlich für oder gegen eine Quotenpflicht?

Es gibt Beispiele, wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Ich habe bisher nie nach Quoten oder Zahlen entschieden, sondern wer die beste Person für den Job ist. Jung, alt, männlich, weiblich ist nicht relevant, es muss einfach die beste Übereinstimmung für den Posten sein. Mir ist wichtig, dass wir die besten Köpfe an Bord haben.

Die IT-Branche leidet unter massivem Fachkräftemangel. Haben Sie neue Rezepte dagegen?

Es gibt kein Allheilmittel. Man muss aus meiner Sicht schon in der frühkindlichen Förderung beginnen, Digitalisierungskompetenz aufzubauen. Das passiert jetzt durch die Pandemie aus der Not heraus. Ich würde mir wünschen, dass das jetzt in den Alltag einzieht.