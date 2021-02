Christina Wilfinger wird Chefin von SAP Österreich

Führungswechsel an der Spitze des deutschen Software-Unternehmens SAP in Österreich. Christina Wilfinger (38) löst Christoph Kränkl als neue Geschäftsführerin ab. In den vergangenen vier Jahren gehörte Wilfinger der Führungsetage von Microsoft Österreich an.

Bei SAP soll sie das Führungsteam auch im Hinblick auf die Orientierung in Richtung Cloud-Nutzung neu ausrichten, heißt es. Schon vor ihrem Wechsel zu Microsoft im Jahr 2016 war sie Mitglied der SAP-Österreich-Geschäftsleitung. Die gebürtige Steirerin hat einen Abschluss für Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Wien und unterrichtet als Dozentin an der Donau-Universität Krems. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Wien.