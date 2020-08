SAP-Chef: „Betriebe rüsten jetzt IT-mäßig nach"

Mit Sorge betrachtet Kränkl den sich zuspitzenden digitalen Handelskrieg zwischen den USA und China. „Da ist für niemanden etwas zu gewinnen. Wir versuchen uns, aus allen globalen Konflikten rauszuhalten.“ Die Informationstechnologie sei eine „offene Weltengesellschaft, die nach überregionaler Kooperationen schreit“.

Technologie-Allianz

Als einer der letzten großen IT-Konzerne in Europa unterstützt SAP europäische Technologie-Allianzen, etwa jene zur Schaffung einer vernetzten, europäischen Dateninfrastruktur (Gaia-X). Erst kürzlich wurde eine Kooperation mit Siemens geschlossen. „Wir stehen ganz klar für eine europäische Wertschöpfung, für europäische Datenschutzrichtlinien und für europäische Partnerschaften“, betont der SAP-Chef.

Eher skeptisch zeigt er sich bezüglich der von Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck initiierten „Austro-Cloud“. „Ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht, wenn jetzt alle 27 EU-Länder ihre eigene sichere Datencloud basteln“. Besser sei es, hier einen gemeinsamen europäischen Weg zu gehen.

2.000 Fachkräfte fehlen

Trotz Corona sei nach wie vor ein großes Thema der Fachkräftemangel in der Software-Branche. Allein im SAP-Umfeld würden in Österreich „sicher an die 2.000 Fachkräfte“ fehlen. Mit eigens abgestimmten Schulungsangeboten versucht SAP derzeit Fachkräfte aus anderen Branchen anzulocken.