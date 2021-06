IT-Branche trägt 7,4 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei

Jeder 13. in Österreich erwirtschaftete Euro kommt aus der IT-Branche, mit einer Bruttowertschöpfung von 26,4 Mrd. Euro und somit 7,4 Prozent der Gesamtwirtschaft hat sie die gleiche wirtschaftlicher Bedeutung wie die Branchen Beherbergung und Gastronomie, rechneten heute Interessenvertreter des IT-Sektors vor.

Der Bereich Informationstechnologie sichere 234.000 Beschäftigungsverhältnisse, das sei jeder 20. Arbeitsplatz in Österreich. Für die kommenden Jahre wird zudem ein deutlicher Personalzuwachs in nahezu allen IT-Jobs erwartet, rund 24.000 Fachkräfte fehlten derzeit der Branche, so die Ergebnisse der Studie "Die volkswirtschaftliche Bedeutung des österreichischen IT-Sektors", die vom Economica Institut für Wirtschaftsforschung erstellt wurde. Auftraggeber der Studie sind die Software-Vereinigung VÖSI in Kooperation mit dem WKÖ-Fachverband UBIT.