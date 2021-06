Die Xiaomi-Mission: Das Smartphone ist erst der Anfang

Im globalen Digitalbusiness gibt es mit Huawei, ZTE, Vivo oder Oppo künftig starke Konkurrenz aus dem eigenen Land, wobei Huawei durch die US-Sanktionen massiv

an Marktanteilen im Handybereich verloren hat. Alle Hersteller zielen auf den Massenmarkt ab und decken vom Einsteiger- bis zum Premium-Segment alles ab. Optisch gleichen sich die Geräte, technologisch sind sie auf dem letzten Stand, preislich top. Vorbehalte in puncto Datenschutz versucht Manninger zu zerstreuen. „Wir halten uns an die europäische Datenschutzrichtlinie. Die Daten der Europäer werden nicht in China, sondern in Frankfurt gespeichert“. Bezüglich des Einflusses der Regierung in Peking verweist er auf die Aufhebung der US-Sanktionen Ende Mai. Einen Google-Bann wie gegen Huawei gibt es für Xiaomi nicht.