Wie Chinesische Anbieter den Smartphone-Markt erobern

Es wirkt wie eine konzertierte Aktion: Chinesische Marken, die in Europa noch kaum jemand kennt, die aber in Asien das Nonplusultra im nach wie vor boomenden Handygeschäft sind, blasen in Europa zum Angriff auf die Branchenriesen Samsung und Apple. Nachdem die Verkaufszahlen von Huawei infolge der US-Sanktionen gegen den Konzern wegen dessen Nähe zur chinesischen Regierung eingestürzt sind, stoßen andere, neue Anbieter in die Bresche. Xiaomi ist schon seit knapp einem Jahr in Europa angekommen. Auch der neue chinesische Marktführer Vivo ist einer der Sponsoren der Fußball-Europameisterschaft und startet pünktlich zum Anpfiff der EM am 11. Juni in Österreich.